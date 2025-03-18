«Завод Градиент» планирует выпускать более 500 холодильных агрегатов в год

Ростовское ООО «Завод Градиент» планирует выпускать более 500 единиц продукции в год после выхода на проектную мощность строящегося завода холодильного оборудования. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на в министерство экономического развития Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что ООО «Ингениум», владеющее 100% акций «Завода Градиент», планировало инвестировать 110 млн руб. в расширение производства холодильных агрегатов. Проект включал строительство дополнительного цеха сборки площадью 1,5 тыс. кв. м и завершение работ было намечено на конец 2023 года.

«Ингениум» специализируется на производстве промышленного холодильного оборудования на природном хладагенте.

ООО «Завод Градиент» было зарегистрировано в Ростове-на-Дону 1 июля 2024 года.

Николай Аксенов