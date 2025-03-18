Духовника патриарха Кирилла похоронили в Калужской области

В Оптиной пустыни (расположена в Козельске, Калужская область) прошло отпевание и погребение духовника патриарха Московского и всея Руси Кирилла — схиархимандрита Илия (Алексея Ноздрина), сообщает «РИА Новости». Отпевание состоялось в Казанском храме монастыря, после чего старец был похоронен у Воскресной часовни. Отпевание возглавил сам патриарх Кирилл.

Наместник монастыря епископ Можайский Иосиф (Королев) рассказал агентству, что на отпевание и похороны пришли тысячи человек. К вечеру понедельника, 17 марта, проститься с Илием пришли в общей сложности около 10 тыс. человек.

«Он не жалел себя. Он отдавал себя максимально своему пасторскому долгу, отдавал себя людям, которые во множестве чувствовали его духовную силу, приходили к нему за помощью, за советом, чтобы исповедаться, открыть ему свое сокровенное. И старец нес со смирением, но и мужественно это сложное, и я бы сказал, тяжелое служение, и в памяти нашей он всегда останется таким»,— сказал патриарх Кирилл перед отпеванием (цитата по ТАСС).

Схиархимандрит умер на 94-м году жизни вечером 15 марта. С конца 1980-х годов он в качестве духовника служил в Оптиной пустыни. После поместного собора 2009 года стал духовником своего сокурсника по Ленинградской духовной академии — новоизбранного патриарха Кирилла. В апреле 2010 года в кафедральном храме Христа Спасителя в Москве патриарх Кирилл возвел отца Илия в сан схиархимандрита.

Полина Мотызлевская