В Татарстане прокуратура добилась, чтобы пенсионер с туберкулезом лег в больницу

Прокуратура Спасского района Татарстана через суд добилась принудительной госпитализации 66-летнего мужчины с активной формой туберкулеза. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Пожилой житель района с 2014 года находится под наблюдением в противотуберкулезном диспансере. Его заболевание, представляющее серьезную эпидемиологическую угрозу для окружающих, требует постоянного контроля и лечения. С 2018 года мужчина игнорировал врачей, отказывался от обследований и лечения, а также уклонялся от явки на прием.

По заключению врачебной комиссии, пациент подлежал принудительной госпитализации. Прокуратура района, защищая общественные интересы, обратилась в суд с требованием о принудительной госпитализации больного.

Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме. В результате ответчик был помещен в медицинское учреждение для прохождения необходимого стационарного лечения.

Артём Дергунов