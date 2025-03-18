В Башкирии после гибели пяти детей возбудили уголовное дело о халатности

В Давлекановском районе, где этой ночью при пожаре погибли пять детей в возрасте от семи до трех лет, возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Как сообщила пресс-служба управления СКР по региону, следователи подозревают, что меры надзора за неблагополучной семьей были недостаточными.

"Семья состояла на учете как неблагополучная, в квартире, где проживали дети, систематически наблюдались антисанитарные условия, о чем было известно должностным лицам. Несмотря на многочисленные сигналы и наличие оснований, дети не были изъяты из семьи, не принимались меры, направленные на рассмотрение вопроса о лишении матери родительских прав",— говорится в пресс-релизе.

В ночь на 18 марта в квартире, где спали пять детей и гражданский супруг их матери, произошел пожар. Все шестеро умерли. Мать детей в эту ночь была на работе. Предположительной причиной пожара стало короткое замыкание.

Наталья Балыкова