Электрометаллургический комбинат взыскивает с завода в Таганроге 84 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области оставил без движения иск «Челябинского электрометаллургического комбината» (ЧЭМК) на сумму 84,7 млн рублей к акционерному обществу «Таганрогский металлургический завод» («Тагмет»). Об этом сообщается в картотеке инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, ответчик не выполнял обязательства по договору поставки с августа 2024 года. За этот срок в сумме взыскания добавились проценты в размере 5,8 млн руб.

Однако суд, рассмотрев исковое заявление, установил, что оно подано с нарушением требований, установленных ст. 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом, согласно выписке из ЕГРЮЛ, юридическим адресом ответчика с 21 февраля 2025 года является Херсонская область, с. Геническая Горка, тогда как исковое заявление было направлено по иному адресу.

«Таким образом, у суда отсутствуют доказательства направления искового заявления в адрес ответчика»,— говорится в определении суда.

Суд предложил истцу в срок до 4 апреля 2025 года устранить обстоятельства, которые стали основанием для оставления искового заявления без движения. В противном случае исковое заявление и прилагаемые к нему документы будут возвращены истцу.

«Таганрогский металлургический завод» («Тагмет») основан в 1896 году. Предприятие выпускает трубы, используемые в добыче, переработке и транспортировке углеводородов, в машиностроении и коммунальном хозяйстве. «Тагмет» входит в состав «Трубной металлургической компании», в отношении которой введены санкции. «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК) входит в компанию «Эталон». Ей принадлежат 100% уставных капиталов пяти промышленных предприятий: ЧЭМК, СЗФ, «Кузнецкие ферросплавы», ООО «Катав-Ивановский литейный завод» и ООО «Метагломерат». Ранее решением суда было определено передать имущество ЧЭМК, в том числе бассейн «Электрометаллург» и знаковый для города архитектурный объект — торговый центр на набережной реки Миасс, в собственность государства.

Алена Воробьева