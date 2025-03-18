Промышленники со всего мира собрались в Екатеринбурге

Сегодня, 18 марта, в «Екатеринбург-ЭКСПО» стартовали ведущие отраслевые выставки – «Металлообработка. Сварка» и «Металлургия. Литмаш. Металлоконструкции». На четыре дня город станет ключевой площадкой для демонстрации передовых технологий, деловых переговоров и обмена опытом между участниками промышленного сектора.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба PRO EXPO Фото: пресс-служба PRO EXPO

Развитие машиностроения и металлургии играет стратегическую роль в экономике России, а Урал традиционно занимает лидирующие позиции в этих отраслях. Проведение масштабных промышленных мероприятий подчеркивает статус Екатеринбурга как центра промышленного развития страны, где решаются ключевые вопросы модернизации производств и технологического перевооружения.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что такие события, как VII Конгресс литейщиков и Форум БРИКС, способствуют установлению долгосрочного партнерства и вносят значимый вклад в экономическое и инновационное развитие региона и страны.

Сегодня Екатеринбург стал точкой притяжения для представителей промышленности из Барнаула, Челябинска, Белгорода, Перми, Самары, Тюмени, Нижнего Новгорода, Владивостока, Красноярска, Омска, Санкт-Петербурга, Москвы и других российских городов. Среди посетителей также специалисты из Китая, Казахстана, Турции и Гвинеи.

В этом году участие в выставках принимают более 400 компаний из России, Беларуси, Турции и Китая, которые представляют 3000 единиц современного оборудования. Посетители смогут увидеть технологии в действии и обсудить перспективы их внедрения в производство.

«Губернатор Евгений Куйвашев ставит задачу наращивать производственный, инновационный, кадровый потенциал Свердловской области. Четыре дня на площадке будет идти диалог, направленный на поиск оптимальных решений по технологическому обеспечению машиностроения и литейной отрасли. Через призму таких проектов мы видим, что интерес к экономике России, Свердловской области растет – в этом году количество представленного оборудования увеличилось в два раза по сравнению с 2024 годом, количество компаний-участниц увеличилось на 17%. Уверен, что участие в мероприятиях наших зарубежных партнеров из Китая, Белоруссии, Турции будет способствовать привлечению инвестиций и укреплению промышленной кооперации», – сказал Алексей Шмыков.

Выставки не только определяют промышленные тенденции, но и решают ключевые задачи страны. Мероприятия подтверждают статус Екатеринбурга как ведущего центра промышленного роста, создавая платформу для развития предприятий и укрепления деловых связей.

ООО «ВО «Пермская ярмарка»