ОТЭКО: маршрутизация железнодорожного транспорта в порту Тамань достигла 80%

Система формирования прямых отправительских маршрутов внедрена на Таманском терминале навалочных грузов, сообщили в пресс-службе компании «ОТЭКО» (оператор морских терминалов в порту Тамань).

Традиционная логистика грузовых перевозок предполагает, что после разгрузки в порту вагоны отправляются на пересортировку на станции магистральных железных дорог. Это увеличивает нагрузку на инфраструктуру и требует дополнительных временных и трудовых ресурсов. Повышение уровня маршрутизации открывает возможности для дальнейшего развития.

В порту Тамань построено свыше 200 километров железнодорожных путей необщего пользования. Одновременно они могут принимать более 6 000 вагонов, или порядка 80 составов. Таким образом, маршрутизация железнодорожного транспорта достигла рекордного уровня – 89,6%.