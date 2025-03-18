Пропавшего в Тюмени спортивного журналиста Круглова нашли живым

Спортивный журналист «РБ Спорт» Александр Круглов, пропавший в Тюмени 12 марта, найден живым, сообщила пресс-служба регионального поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Журналист приезжал в город для освещения соревнований по биатлону. 16 марта в спасательный отряд поступила заявка на его поиск. По данным ТАСС, господина Круглова нашли в одной из гостиниц в состоянии алкогольного опьянения.

«Более двух суток поисков. Круглосуточная проверка всех поступающих свидетельств. Тщательный анализ каждой детали, каждой крупицы информации, чтобы определить возможное местонахождение пропавшего. Александр Круглов найден, жив»,— говорится в сообщении «ЛизаАлерт».

Нахождение Александра Круглова в гостинице ТАСС подтвердили два источника. По их словам, администратор вызвал полицию и скорую помощь. Сейчас журналиста везут в больницу. В управлении СКР по Тюменской области «РИА Новости» сообщили, что в отношении господина Круглова не совершалось противоправных действий.

В Тюмени с 13 по 16 марта проходил Чемпионат России по биатлону. Александр Круглов приехал в город для освещения соревнований. Последний раз его видели 12 марта, спустя четыре дня сотрудники «ЛизаАлерт» начали его поиски.

Александр Круглов — автор блога «Штрафные 150» на YouTube и в Telegram. До работы в «РБ Спорт» господин Круглов писал для «Чемпионата», News.ru и Metaratings.

Полина Мотызлевская