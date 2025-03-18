В СВО погиб военнослужащий из Верещагинского округа

В Верещагинском округе простятся с 49-летним военнослужащим Михаилом Васильевым, погибшим в ходе проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на странице муниципалитета в соцсети.

Михаил Васильев проходил военную службу по контракту. В СВО принимал участие в качестве водителя автомобильного взвода. Имел звание старшего сержанта. Скончался от полученных ранений 10 марта 2025 года.

Церемония прощания с военнослужащим пройдет 19 марта в Доме культуры в деревне Бородули Верещагинского округа.