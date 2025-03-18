Вакансия главного бухгалтера стала самой высокооплачиваемой в Ижевске в марте

Лидером по предлагаемой зарплате в Ижевске в марте стала вакансия главного бухгалтера с предложением от 150 тыс. руб. На 2-м месте, согласно рейтингу от сервиса SuperJob, водитель-экспедитор с опытом работы от 3 лет, также с зарплатой от 150 тыс. руб. Замыкает тройку сварщик-аргонщик, которому предлагали от 88 до 150 тыс. руб. в месяц и компенсацию проезда для иногородних.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Кроме того, в топе оказались вакансии автоэксперта в страховой компании (от 85 до 100 тыс. руб.) и инженера-механика (от 80 до 130 тыс. руб. с обучением).

Напомним, Удмуртия заняла 16-е место в списке регионов России с самыми высокими предлагаемыми зарплатами для программистов. В регионе работодатели в середине марта предлагали разработчикам 121,7 тыс. руб. в среднем, что на 16,3% или 19,9 тыс. руб. выше ожиданий соискателей.