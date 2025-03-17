Удмуртия заняла 16-е место в РФ по размеру предлагаемых зарплат программистам

Удмуртия заняла 16-е место в списке регионов России с самыми высокими предлагаемыми зарплатами для программистов, согласно данным hh.ru. В регионе работодатели в середине марта предлагали разработчикам 121,7 тыс. руб. в среднем, что на 16,3% или 19,9 тыс. руб. выше ожиданий соискателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В целом по России медианная предлагаемая зарплата программиста за указанный период составляла 150 тыс. руб. Наибольшие предложения наблюдались в Москве (более 205 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (более 161 тыс. руб.) и Московской области (155 тыс. руб.). В топ-20 регионов из ПФО также вошли Нижегородская область (143,5 тыс. руб.), Татарстан (135,9 тыс. руб.) и Ульяновская область (125 тыс. руб.).