Площадь городского леса в Железногорске увеличат вдвое

В Железноводске планируют значительно расширить городской лес. Площадь зеленой зоны увеличится почти вдвое, до 7 тыс. га, сообщил глава города Евгений Бакулин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«В этом году запланировали порядка 6 тыс. саженцев высадить на территории наших городских лесов. Порядка 7 млн в год бюджетом предусмотрено на восстановление леса»,— сказал мэр.

Он также напомнил, что акции по восстановлению городского леса проводятся системно.

«Мы хотим не просто восстанавливать лес там, где мы его потеряли, где стал редким, но еще начинаем саженцами засаживать наши поля, которые без растительности, чтобы там создать также городской лес. Я думаю, что 4,5 тыс. га — мало. Нам надо увеличивать наш городской лес до 7 тыс. га»,— добавил Евгений Бакулин.

Николай Аксенов