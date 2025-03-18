В Татарстане директор фирмы погасил 38 млн рублей долга по налогам

В Республике Татарстан директор предприятия ООО «Регион-Тракс» погасил 38 млн руб. долга по налогам в рамках расследования в отношении него уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане директор фирмы вернул 38 млн рублей налогов после возбуждения дела

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане директор фирмы вернул 38 млн рублей налогов после возбуждения дела

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в период с 2018 по 2020 год руководитель компании уклонился от уплаты более 38 млн руб. НДС, указав в налоговых декларациях ложные сведения о взаимодействии с 30 контрагентами.

Противоправные действия выявили в ходе грамотно спланированных следственных действий, оперативно-разыскных мероприятий и проверок, проведенных совместно сотрудниками Следственного управления СК России по Республике Татарстан, регионального УЭБиПК МВД и Управления Федеральной налоговой службы.

В ходе расследования были собраны неоспоримые доказательства причастности руководителя фирмы к совершению преступления.

Под давлением собранных доказательств фигурант полностью погасил налоговую задолженность.

Учитывая полное возмещение ущерба и ходатайство подозреваемого, следователь принял решение прекратить уголовное преследование в соответствии с действующим законодательством.

Согласно данным на портале Rusprofile, в текущий момент предприятие ООО «Регион-Тракс» с уставным капиталом 10 тыс. руб. находится в процессе банкротства. Основная отрасль компании — транспортная вспомогательная деятельность. В 2023 году выручка компании составила 42 млн руб., а прибыль — 61 млн руб.

Артём Дергунов