Заболеваемость ОРВИ снизилась более чем на 10% за неделю в Удмуртии

17,1 тыс. человек заболели ОРВИ в Удмуртии с 10 по 17 марта, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. Показатель на 12% ниже, чем неделей ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Наиболее высокие показатели заболеваемости отмечены в Завьяловском, Красногорском, Можгинском и Малопургинском районах, а также в Ижевске и Можге. Количество заболевших гриппом в Удмуртии составило 1035 человек.

Учебный процесс приостановлен в 48 общеобразовательных учреждениях и в 44 дошкольных. Полностью закрыты девять детских садов и четыре школы.