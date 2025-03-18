Уфимец приговорен к восьми годам колонии за вымогательство 2 млн рублей

Стерлитамакский городской суд вынес приговор 38-летнему уфимцу за вымогательство в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима.

По данным «Ъ-Уфа», речь идет о Раиле Сафине. Подсудимый не признал вину.

Установлено, что в сентябре 2021 года Раиль Сафин со своим знакомым (по информации «Ъ-Уфа», это Евгений Гордеев) неоднократно встречались с жительницей Белебея и требовали 2 млн руб. «за беспрепятственное ведение предпринимательской деятельности» в сфере перевозок на такси. Предпринимательница владела бизнесом по доставке пассажиров в Уфу и обратно.

Фигуранты уголовного дела угрожали расправиться с ее близкими родственниками и уничтожить имущество. Потерпевшая обратилась в полицию.

Ранее второй фигурант уголовного дела — Евгений Гордеев — за занятие высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ) и вымогательство (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) был приговорен к десяти годам колонии строгого режима с ограничением свободы на год.

Как сообщал «Ъ-Уфа», оба осужденных были наняты 36-летним жителем Белебея Рашидом Мустафа Бейли, решившим завладеть таксомоторной компанией «Пегас». За 1,5 млн руб. фигуранты уголовного дела в течение четырех месяцев прокалывали шины и блокировали автомобили 48-летней предпринимательницы, догоняли транспортные средства на трассе, останавливали их и пересаживали пассажиров к себе, забирая деньги за проезд. Также они угрожали владелице бизнеса расправой, оставляя на капоте ее автомобиля траурный венок. Сообщники требовали передать им бизнес стоимостью около 13 млн руб. и еще 2 млн руб. дополнительно.

Майя Иванова