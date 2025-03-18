Глава ФНС Егоров пришел на РСПП на костылях

Руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров приехал на ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) на костылях. Что именно случилось с главой ФНС, покане известно.

На вопрос журналистов, что произошло, он ответил шуткой. «Налоги собираем»,— сказал глава ФНС (цитата по «РИА Новости»).

В этом году съезд РСПП проводится в 34-й раз. В мероприятии традиционно примет участие президент Владимир Путин. Также участие заявили свыше 1 тыс. делегатов, в том числе бизнесмены, а также руководители министерств и ведомств.