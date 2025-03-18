Армия России открыла коридор для эвакуации жителей из Константинополя

Военнослужащие РФ открыли коридор для эвакуации жителей из населенного пункта Константинополь в ДНР. По данным Минобороны, по нему уже эвакуировались десять человек. На 2014 год в селе проживали 980 человек.

В ведомстве уточнили, что эвакуированные — пожилые супруги, четыре ребенка и четверо взрослых — месяц скрывались в подвале разрушенного дома в Константинополе. Их доставили в Донецк.

«Чтобы обезопасить гражданских людей от прилетов FPV-дронов ВСУ, военнослужащие создали специальный коридор, развернув для того средства радиоэлектронной борьбы, а операторы БПЛА при помощи дронов направляли группу по безопасному маршруту, используя данные с камер беспилотников»,— сообщили в Минобороны (цитата по ТАСС).

9 марта стало известно о взятии российскими военными населенного пункта Константинополь в Великоновоселковском районе ДНР. В освобождении Константинополя принимали участие подразделения группировки войск «Восток».