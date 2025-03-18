Умер обладатель Кубка Гагарина Федор Малыхин

Хоккеист Федор Малыхин скончался в возрасте 34 лет. Информацию подтвердил ТАСС партнер Малыхина по команде Сергей Гусев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Федор Малыхин (в центре)

Фото: Ильнар Тухбатов, Коммерсантъ Федор Малыхин (в центре)

Фото: Ильнар Тухбатов, Коммерсантъ

Причина смерти не уточняется.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Малыхин выступал на позиции центрального нападающего. Хоккеист играл за екатеринбургский «Автомобилист», казанский «Ак Барс», челябинский «Трактор», московский «Спартак», подмосковный «Витязь», омский «Авангард». В составе «Ак Барса» стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2017/18.

В КХЛ Малыхин провел 548 игр и набрал 220 очков (107 голов+113 передач) в регулярных чемпионатах и матчах play-off. В 2023 году хоккеист объявил о завершении карьеры.

Таисия Орлова