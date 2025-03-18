«Флагманским» детским лагерем в Уфе станет «Луч»

В Башкирии «флагманский» детский лагерь создадут на базе «Луч». Об этом сообщил в соцсетях глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

«Сегодня на месте обсудили планы. Лагерю более 50 лет. Потенциал развития территории огромный. Красивая природа, транспортная доступность, наличие водоема, инженерной инфраструктуры — это лишь некоторые плюсы»,— сообщил он.

Концепция реновации предполагает, что «Луч» станет семейным центром и «местом полноценного отдыха», добавил господин Мавлиев.

В первую очередь планируется создать условия для комфортного пребывания детей. Кроме этого, рассматриваются планы по строительству глэмпингов и развитию спортивного направления учреждения.

МАУ «Детский оздоровительный лагерь "Луч"» Уфы находится в Дмитриевском сельсовете Уфимского района. Зарегистрировано в феврале 2012 года. Принадлежит республике в лице администрации Уфы. Территория лагеря — 6,5 га. «Луч» рассчитан на 140 детей. После реконструкции его вместимость увеличится до 600 отдыхающих.

О планах создать «флагманский» детский лагерь заявил в апреле 2024 года глава Башкирии Радий Хабиров.

Майя Иванова