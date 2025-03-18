В Башкирии работнице «Салаватстекла» ампутировало голень упавшей продукцией

В Башкирии Гострудинспекция начала расследование несчастного случая с работницей АО «Салаватстекло», сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что ночью 14 марта два сотрудник перевозили стопку листовой продукции на тележке. Стекло опрокинулось на работницу и ампутировало ей левую голень. Пострадавшую госпитализировали в больницу Салавата.

АО «Салаватстекло», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в июле 1993 года в Салавате. Компания занимается производством листового стекла. Владельцами являются, в том числе через ООО «Компания РИА» и ООО «Искож-инвест», Радик Султанов, Фаниль Гумеров, Светлана Смирнова, Атур Донстер. Выручка в 2023 году составила 10,76 млрд руб., чистая прибыль — 2,63 млрд руб.

Майя Иванова