В Челябинске осудят участника экстремистской религиозной организации

Челябинский суд рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в организации и финансировании деятельности объединения «Свидетелей Иеговы» (признано экстремистским, запрещено в РФ). Следствие считает, что он проводил проповеди и собрания с другими участниками, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

По данным следствия, с 6 сентября 2017 года по 8 сентября 2022-го челябинец проводил встречи и собрания участников экстремистского объединения, проповедовал и распространял соответствующую литературу, побуждал других людей вступать в организацию, а также «пропагандировал неполноценность человека по признаку отношения к религии и отношения к религиозной группе». Кроме того, он не менее 20 раз платил за программное обеспечение с помощью иностранной валюты, чтобы проводить в дистанционном формате собрания с участниками организации.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации) и ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности). Следователи направили материалы уголовного дела в суд.