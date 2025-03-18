Агрохолдинг «СТЕПЬ» приступил к яровому севу

Агрохолдинг «СТЕПЬ» приступил к массовому севу яровых сельхозкультур.

Полевые работы идут во всех трех кластерах Агрохолдинга: в Ростовской области, краснодарском крае и на Ставрополье. Завершить сев ранних яровых культур «СТЕПЬ» планируется к середине апреля, поздних яровых – в начале мая.

Структура посевных площадей в 2025 году принципиально не изменилась по сравнению с прошлым годом. Данная структура доказала свою эффективность и маржинальность. В хозяйствах Ставропольского кластера «СТЕПИ» традиционно сеют горох, лён, нут, подсолнечник, кукурузу, сахарную свеклу. В Краснодарском крае – сахарную свёклу, подсолнечник, кукурузу на зерно и силос, люцерну. В Ростовской области основные площади весеннего сева отведены под горох, нут, яровой ячмень, сахарную свеклу, подсолнечник, лён.

Подготовка к посевной кампании стартовала заблаговременно, минимум за полгода. Все необходимые закупки семян, удобрений и средств защиты растений были осуществлены в полном объеме. Ранее планирование позволяет избежать дефицита ресурсов в пик сельскохозяйственных работ, роста цен.

В данный момент на юге страны наблюдается нехватка почвенной влаги в связи с отсутствием достаточного количества осадков. На конец января в Ростовской области запасы влаги в почве в среднем на 50% ниже среднегодовой нормы. Специалисты Агрохолдинга прогнозируют, что объем урожая останется на уровне средних значений за несколько последних лет. Но при сохранении существующего дефицита почвенной влаги возможно снижение урожайности.

При этом, состояние 90% посевов озимых культур в Агрохолдинге оценивается как хорошее и удовлетворительное с учетом позитивного влияния положительных температур на юге во второй половине декабря и январе. Специалисты компании отмечают, что краткосрочные заморозки не повлияли на состояние озимых растений, и пересев культур не требуется.

Генеральный директор Агрохолдинга «СТЕПЬ» Андрей Недужко: «Контроль за состоянием посевов, мониторинг погодных условий и адаптация технологий под акутальную ситуацию — ключевые элементы нашей стратегии. Аграрии не могут полностью исключить зависимость от метеоусловий, но применение современных методов агрономии и цифровых систем в производстве помогает оптимизировать рабочие процессы и максимально использовать плодородие почвы».