Губернатор ЯНАО провел рабочую встречу по развитию Красноселькупского района

Глава Красноселькупского района Юрий Фишер и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов в ходе рабочей встречи обсудили развитие района, сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Фишер и Дмитрий Артюхов

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Юрий Фишер и Дмитрий Артюхов

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

«Обсудили с главой вопросы создания комфортных общественных и дворовых пространств, строительства новых домов, поддержку бизнеса. Отдельно внимание уделили теме обеспечения жителей продовольствием — в период обустройства зимника эта проблема стояла очень остро для отдаленных труднодоступных поселков. Поручил главе района держать вопрос на личном контроле. Впереди распутица, на людей это не должно влиять»,— сказал господин Артюхов.

Как сообщил Юрий Фишер, в прошлом году к 80-летию Красноселькупского района особое внимание уделили благоустройству населенных пунктов: в Красноселькупе появилась научная детская площадка, в селе Ратта заработала новая котельная на жидком топливе, а в селе Толька к его 95-летию установили ландшафтные фигуры в районе парка «Сосновый». Были проведены и другие работы.

В течение 2024 года в районе снесли пять домов, сейчас на его территории находится 13,3% ветхого и аварийного жилья — расселения ожидают более 200 семей. В 2025 году планируется снести девять домов, при этом около 50 семей получат новое жилье. Кроме того, в прошлом году ввели 538 кв. м индивидуального жилья, в Красноселькупе строится дом на 62 квартиры. В 2024 году 67 семей района улучшили свои жилищные условия с помощью разных региональных программ, из которых 12 семей воспользовались программами переселения за пределы региона.

При этом в Красноселькупском районе отмечается рост малого бизнеса — сейчас на его территории деятельность ведет 161 предприниматель. Каждый третий бизнес — в сфере розничной торговли, кроме того, растет число точек общественного питания.

Ранее во время рабочей встречи Дмитрий Артюхов и глава Шурышкарского района Олег Попов обсудили развитие района в 2024-2025 годах, в частности, они говорили о расселении жителей из аварийных домов и о строительстве новых.

Ирина Пичурина