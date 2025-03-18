В Башкирии подтоплены восемь участков автодорог и объездная дорога трассы М-5

Из-за паводка в Башкирии ограничили движение на восьми участках автодорог, связывающих населенные пункты. Кроме этого, до 19:00 19 марта закрыт проезд по объездной дороге ремонтируемого моста через реку Курсак на участке автомобильной дороги М-5 «Урал» Чишмы — Аксеново — Киргиз-Мияки (Альшеевский район).

В Баймакском районе до 18:00 сегодня закрыт проезд на участке автомобильной дороги Серменево — Амангильдино — Баймак с 172 по 178 км.

До 10:00 19 марта закрыт объезд ремонтируемого моста через реку Сикияз на 56-м км автомобильной дороги Мещегарово — Турали — Мурсалимкино (Салаватский район).

До 10:00 20 марта движение закрыто на объездной дороге ремонтируемого мостового перехода через реку Турсагазы — на 8-м км трассы Урал — Мурадым (Аургазинский район).

В Кармаскалинском районе до 14:00 20 марта введено ограничение на 51 км автомобильной дороги Кармаскалы — Адзитарово — автодорога Давлеканово — Толбазы. В Белорецком районе в этот же период ограничен проезд по автодороге Верхний Авзян — Исмакаево — станция Улу-Елга — Ишля — Тукан — Зигаза на участке с 4 по 25 км. В Кугарчинском районе запрет введен на проез по трассе Старосубхангулово — Мраково на участке с 64 км по 98 км.

Невозможно движение на участке автомобильной дороги Янгирская — Мраково — Юрактау — Дом отдыха «Шихан» с 0 по 4 км (Гафурийский район). Органичение действует до 23:30 21 марта.

В Чекмагушевском районе до 23:00 31 марта запрещено движение на 64-м км автомобильной дороги Чишмы — Языково — Чекмагуш.

В случае необходимости сотрудники госавтоинспекции по региону организуют проезд специализированной техники в отрезанные водой населенные пункты.

Наталья Балыкова