Мэрия Самары уличена в нарушениях на торгах по сносу аварийных домов

УФАС предписало самарскому департаменту управления имуществом не заключать контракт на снос аварийных домов и провести торги заново. Основанием для этого стали нарушения, выявленные на электронном аукционе. В связи с этим торги были отменены. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

УФАС предписало самарскому департаменту управления имуществом не заключать контракт на снос аварийных домов и провести торги заново. Основанием для этого стали нарушения, выявленные на электронном аукционе. В связи с этим закупка была отменена во вторник, 18 марта. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Торги на определение поставщика для сноса аварийных домов в Самаре проводились с 24 февраля по 7 марта. Начальная цена контракта составляла 18,9 млн руб.

Работы должны были быть выполнены в течение 70 календарных дней со дня заключения контракта. Договор предусматривал снос девяти аварийных домов: трех — в Самарском, двух — в Кировском и по одному — в Ленинском, Железнодорожном, Куйбышевском и Советском районах города.

Однако во время аукциона ООО «Аркада» и ООО «Гамма-С» подали жалобы на действия заказчика. Представители компаний заявили, что извещение о проведении закупки и приложения к нему были составлены с нарушением закона о контрактной системе.

Комиссия самарского УФАС сочла жалобы обоснованными. В ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении административного дела в отношении нарушителя.

Георгий Портнов