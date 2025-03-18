В Оренбурге отменили концерт Дианы Арбениной

Концерт Дианы Арбениной, который должен был состояться 30 марта в СКК «Оренбуржье», отменен по решению администрации спорткомплекса. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ранее к областным властям обращались представители «Офицеров России» и «Русской общины» с требованием отменить концерт исполнительницы, «демонстративно выражающей негативное отношение к специальной военной операции». На онлайн-площадках до сих пор продаются билеты на концерт артистки.

Концерт Дианы Арбениной также должен пройти 29 марта в соседней Самаре. Местная общественность также добивается его отмены.

Диана Арбенина негативно высказывалась о крымском референдуме, а также о проведении СВО. При этом она поддержала военную операцию Израиля против «Хамаса» в секторе Газа.

Андрей Сазонов