ГАТИ с начала года зафиксировала почти 4000 нарушений правил парковки во дворах

Сотрудники Государственной административно-технической инспекции с начала 2025 года насчитали почти 4000 случаев нарушений правил парковки во дворах Санкт-Петербурга. Их количество сократилось на 1000 по сравнению с показателем за январь и февраль прошлого года, сообщили в пресс-службе структуры Смольного.

Чаще всего это были автомобили, припаркованные на газонах, перед контейнерными площадками, входами в парадные, машины, оставленные на эксплуатационной маркировке. Такие нарушения фиксируют транспортные средства с комплексами на борту. По Петербургу машины курсируют ежедневно по 186 маршрутам.

«Снижение количества нарушений в целом и по отдельным видам нарушений свидетельствует о повышении уровня ответственности автолюбителей Санкт-Петербурга благодаря контролю правил»,— уверены в ГАТИ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за неправильную парковку в Санкт-Петербурге юридические лица оштрафованы на 360 млн рублей по итогам 2024 года.

Татьяна Титаева