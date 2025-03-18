В Ярославской области завершили внедрение единой медицинской системы

В Ярославской области завершилось внедрение единой информационной медицинской системы. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Балаев, Коммерсантъ Фото: Роман Балаев, Коммерсантъ

Теперь пациентам и врачам не придется брать медкарты и другие документы, вся информация о ходе лечения будет отражена в системе. Там же будут и результаты анализов.

Процесс внедрения стартовал в феврале. На фоне этого у жителей региона возникли проблемы с электронной записью к врачам. Также система записи по телефону 122 некоторое время не работала. К настоящему моменту система внедрена, к ней подключены 44 государственных медучреждения, завершен период тестирования и устранения неполадок.

Алла Чижова