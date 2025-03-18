Определен субподрядчик строительства подходов к старому мосту через Чусовую

Генподрядчик строительства нового моста через Чусовую — ООО «Дом.59» (дочерняя компания АО «Корпорация развития Пермского края») нашел субподрядчика на выполнение работ по обустройству подъездов к старому мостовому переходу. Как свидетельствует информация базы «СПАРК-Интерфакс», строительство и реконструкция соответствующего участка автодороги на Восточном обходе оценены в 1,9 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как уточнили «Ъ-Прикамье» в КРПК, договор на выполнение работ заключен с ООО «АБЗ №1» 17 марта. «Общий срок выполнения работ — 27 календарных месяцев, следующих за датой передачи подрядчиком субподрядчику строительной площадки/фронта работ»,— подчеркнули в организации.

Отметим, ранее ООО «Асфальтобетонный завод №1» занималось строительством съезда к горнолыжному комплексу «Такман». Подрядчик построил два участка: выезд из города на обход Чусового протяженностью 287 м и съезд с обхода Чусового в направлении «Такмана».

На прошлой неделе «Ъ-Прикамье» сообщал, что завершением ремонтных работ на старом мостовом переходе через Чусовую займется АО «Уралмостострой» (в Перми представлен его филиал «Мостоотряд №123»). В рамках торгов компания предложила выполнить работы за 2,5 млрд руб.

Ранее ООО «Пермская концессионная компания» (ПКК), строящее мост через Чусовую, расторгло договор с АО «Стройтрансгаз» на строительство Чусовского моста. По условиям договора, после строительства нового моста «Стройтрансгаз» еще в начале 2023 года должен был начать ремонт старого перехода, но так и не сделал работу. Позже ПКК определилась с новым генподрядчиком: им стало краевое ООО «Дом.59», входящее в состав АО «Корпорация развития Пермского края».