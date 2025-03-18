Госдума приняла закон о сдаче двух ОГЭ в трех субъектах

Госдума приняла в третьем чтении закон об особом порядке проведения ОГЭ в 2025 году. Документ предполагает, что в трех субъектах — Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области — учащиеся девятых классов, планирующие поступать в колледжи, будут сдавать только два экзамена — по русскому и по математике. За принятие закона проголосовали 359 депутатов, против — 56, еще один воздержался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Речь идет о законопроекте, внесенном в Госдуму в январе 2025 года группой депутатов во главе с вице-спикерами Госдумы Петром Толстым и Викторией Абрамченко (оба — ЕР). Первое чтение проект прошел 12 февраля. Тогда редакция проекта предполагала, что летом 2025 года в качестве эксперимента школьники из пяти регионов — Москвы, Санкт-Петербурга, Северной Осетии, Ростовской и Тюменской областей — будут сдавать ОГЭ только по русскому языку и математике, если они планируют продолжить обучение в колледже. Учащимся, идущим в десятый класс, нужно будет сдать ОГЭ в текущем формате.

Ко второму чтению проекта инициатива была расширена еще на семь регионов — Краснодарский край, Липецкую, Нижегородскую и Саратовскую области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатку и Кемерово.

Но вчера, 17 марта, председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что перечень регионов-участников эксперимента будет сокращен до трех субъектов — Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области. Он пояснил, что указанные регионы «соответствуют критериям, определенным правительством». Выборку господин Володин назвал репрезентативной.

Подробнее — в материале «Ъ» «Отстающие доучатся в колледжах».

Полина Мотызлевская