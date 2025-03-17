Петербуржец задержан за ложное сообщение о минировании здания в Ломоносове

Сотрудники правоохранительных органов задержали петербуржца за заведомо ложное сообщение о минировании. В минувшие выходные 43-летний житель Красносельского района позвонил в полицию и сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве в административном здании на Профсоюзной улице в городе Ломоносове.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как рассказали 17 марта в региональном ГУ МВД, на место происшествия были вызваны экстренные службы. При проверке сведения о минировании не подтвердились, предметов, опасных для жизни и здоровья граждан, на объекте обнаружено не было.

Подозреваемый был задержан по горячим следам. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, уточнили в полиции. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

«Ъ-СПб» писал, что в середине января в Петербурге за сутки эвакуировали более 700 человек из-за сообщений о минировании, поступивших из США.

Андрей Цедрик