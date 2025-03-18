В Самаре цены на рынке строящегося жилья в феврале повысились в среднем на 5,28%

В феврале текущего года средневзвешенная цена на рынке строящегося жилья в Самаре составила 145 тыс. руб. за кв. м. По сравнению с январем, стоимость повысилась на 7,273 тыс. руб. за кв. м или на 5,28%. Соответствующие данные опубликованы на сайте samara.domostroyrf.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Наибольшее повышение цен наблюдается в Октябрьском районе, где новостройки подорожали на 5,56% — с 154,19 тыс. руб. за кв. м. в январе до 162,764 тыс. руб. за кв. м в феврале. На 3,45% и 3,34% подорожало жилье в новостройках в Промышленном (124,663 тыс. руб. за кв. м в феврале) и Советском (142,27 тыс. руб. за кв. м в феврале) районах соответственно.

В Куйбышевском районе средневзвешенная цена в феврале повысилась на 2,36% и составила 115,615 тыс. руб. за кв. м, в Самарском районе — на 2,02% и составила 175,796 тыс. руб. за кв. м. В Ленинском районе были не существенные — повышение на 0,89% (189 тыс. руб. за кв. м).

В Кировском и Красноглинском районах наблюдается снижение стоимости на 0,20% (123,629 тыс. руб. за кв. м) и 0,41% (122 тыс. руб. за кв. м) соответственно.

Руфия Кутляева