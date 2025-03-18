Министр рассказал о случаях отчисления поступивших в ярославские вузы медалистов

Некоторые медалисты, поступившие в ярославские вузы и получившие за это 100 тыс. руб., отчисляются. Об этом сообщил министр социальных коммуникаций и научно-технологического развития Ярославской области Дмитрий Юнусов на заседании комитета облдумы по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в регионе с 1 сентября 2023 года студенты, получившие после окончания школы медаль «За особые успехи в учении» и поступившие в местный вуз, получают выплату в размере 100 тыс. руб. по указу губернатора.

«Пришел золотой медалист, а вот что его стимулировало поступить именно в наш вуз — пока не до конца понятно. В 23-м году определили, что мы золотых медалистов стимулируем. Давайте два-три года посмотрим за динамикой. Потому что у нас есть информация, что кто-то из вуза потом отчисляется. В небольшом количестве, точечно, но есть такая информация. Не совсем понятно, пойдут ли они в наши предприятия работать или, получив образование, уедут в Москву»,— сказал господин Юнусов.

Алла Чижова