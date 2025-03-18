Строительство дорожных объектов в районе Губахи могут завершить в октябре

Строительство II и III этапов автомобильной дороги к верхнему кластеру курорта «Губаха» до вершины горы Крестовой с обустройством парковок планируется завершить в октябре 2025 года. Об этом сообщил министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков на комитете по развитию инфраструктуры. Возведение I этапа строительства объекта могут закончить уже в июне. «По объекту остались небольшие работы, включая обустройство водоотводов, освещения и ограждений»,— подчеркнул господин Вешняков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница курорта «Губаха» в соцсети. Фото: страница курорта «Губаха» в соцсети.

По данным министра, завершение строительства автодороги к садовому обществу «Каменный цветок» также запланировано на октябрь текущего года. Общая протяженность объекта составит 1,8 км. На указанные цели в 2025—2026 годах будет выделено 861,5 млн руб.

Создание инженерной и транспортной инфраструктуры к всесезонному курорту «Губаха» началось в 2023 году. В период с 2023 по 2024 год на курорте были завершены реконструкция участка дороги ул. Краснооктябрьской, строительство газопровода протяженностью 3,9 км, сетей водоснабжения и водоотведения, а также техническое присоединение объектов «Губахи» к сетям электроснабжения и газораспределения. Всего на эти цели было потрачено 1,2 млрд руб.

Горнолыжный центр «Губаха», построенный в 1985 году, долгое время находился в управлении муниципалитета. В 2015 году комплекс на 25 лет передали в концессию пермскому бизнесмену Рашиду Габдуллину. В 2022 году в проекте реновации горнолыжного курорта приняла участие госкорпорация «Туризм.РФ». Развитие объекта запланировано нацпроектом «Туризм и гостеприимство». Комплекс должен стать всесезонным горнолыжным курортом. Проектом предусмотрено создание гостиницы категории «три звезды» и дуплекс-коттеджей на 120 номеров, горнолыжно-развлекательного комплекса с канатной дорогой, СПА и прокатом. Проект ведет специальная проектная компания «Новая Губаха», созданная корпорацией «Туризм.РФ» вместе с инвестором.