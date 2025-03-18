Житель Черкесска требует компенсацию после гибели овец из-за бездомных собак

Житель Черкесска подал иск к Управлению ветеринарии Карачаево-Черкесии с требованием возместить ущерб от нападения бездомных собак. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов КЧР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«16 сентября 2024 года на территории Знаменского поселения Прикубанского района собаки напали на истца и его домашний скот. В результате инцидента погибли пять овец, а сам истец получил травмы рук. Эти обстоятельства стали основанием для иска»,— сообщили в ведомстве.

Истец ссылается на федеральное и региональное законодательство, возлагающее ответственность за обращение с бездомными животными на Управление ветеринарии Карачаево-Черкесии. В своем заявлении он требует компенсации за гибель овец, возмещения ущерба здоровью и морального вреда.

Дело будет рассмотрено в Черкесском городском суде.

Николай Аксенов