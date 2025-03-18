Ряд домов Советского района Казани на сутки останутся без воды. Об этом сообщили в пресс-службе казанского «Водоканала».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани ряд домов в Советском районе на сутки останется без воды

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ В Казани ряд домов в Советском районе на сутки останется без воды

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Водоснабжение будет приостановлено из-за проведения работ по подключению водопровода по ул. Н. Жиганова к централизованным сетям.

Подача воды прекратится с 9:00 20 марта до 9:00 21 марта по адресам: пр. Победы, д. 57, 57а, 57Б, 57в, 57а корп.1; 105/1, 105/2, 105а, 109/1, 109Б.

Дарья Сайфиева