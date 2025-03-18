Во Всероссийской ярмарке труда в Ставрополье примут участие 800 работодателей

На Ставрополье 18 апреля и 27 июня в комплексе «МинводыЭКСПО» пройдут региональный и федеральный этапы Всероссийской ярмарки трудоустройства. Организаторы ожидают более 800 работодателей и около 50 тыс. соискателей, сообщают в краевом Минтруда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Региональный этап охватит девять городов: Буденновск, Георгиевск, Михайловск, Зеленокумск, Новоалександровск, Ипатово, Невинномысск, Ставрополь и Пятигорск. Федеральный этап пройдет во всех субъектах России в офлайн- и онлайн-форматах.

Ярмарка предоставит возможность работодателям представить свои компании и карьерные возможности. В программе — выставки-продажи, дискуссионные клубы по развитию рынка труда, мастер-классы по актуальным профессиям и профориентационные экскурсии на предприятия для школьников и студентов.

Николай Аксенов