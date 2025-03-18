В Самарской области завершается строительство посадочных площадок для БПЛА
Строительство посадочных площадок для беспилотников в Самарской области вступило в завершающую фазу. Об этом сообщает региональное правительство.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
«Завершены основные работы по строительству административных зданий и асфальтированию площадки, начато возведение ангаров для беспилотных воздушных судов»,— говорится в сообщении.
Посадочные площадки для беспилотной авиации строятся на территории индустриальных парков «Жигулевская долина-2» в Ставропольском районе и «Преображенка» в Волжском районе. Работы ведутся в рамках пилотного федерального проекта «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем» нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».
На площадках разместятся ангары для хранения и обслуживания беспилотников, здания для размещения внешних пилотов и персонала. Также на территории объектов будут оборудованы системы электрической зарядки и ГСМ, перроны и рулежные дорожки.
Перед этим губернатор Вячеслав Федорищев анонсировал создание регионального проекта развития беспилотных авиасистем. Предполагается, что он позволит вывести Самарскую область на лидирующие позиции по ряду направлений отрасли.