В Самарской области завершается строительство посадочных площадок для БПЛА

Строительство посадочных площадок для беспилотников в Самарской области вступило в завершающую фазу. Об этом сообщает региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Завершены основные работы по строительству административных зданий и асфальтированию площадки, начато возведение ангаров для беспилотных воздушных судов»,— говорится в сообщении.

Посадочные площадки для беспилотной авиации строятся на территории индустриальных парков «Жигулевская долина-2» в Ставропольском районе и «Преображенка» в Волжском районе. Работы ведутся в рамках пилотного федерального проекта «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем» нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».

На площадках разместятся ангары для хранения и обслуживания беспилотников, здания для размещения внешних пилотов и персонала. Также на территории объектов будут оборудованы системы электрической зарядки и ГСМ, перроны и рулежные дорожки.

Перед этим губернатор Вячеслав Федорищев анонсировал создание регионального проекта развития беспилотных авиасистем. Предполагается, что он позволит вывести Самарскую область на лидирующие позиции по ряду направлений отрасли.

Георгий Портнов