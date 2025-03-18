Сочинские саночники выиграли золото всероссийского первенства

Воспитанники сочинской спортивной школы №14 Артем Смирнов и Тихон Квасников завоевали золото в соревнованиях двухместных саней на первенстве России, опередив соперников из Красноярского края и Московской области. Об этом сообщает пресс-служба департамента физической культуры и спорта администрации Сочи в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: департмент физической культуры и спорта администрации Сочи Фото: департмент физической культуры и спорта администрации Сочи

Главные юношеские состязания страны проходили в Сочи с 12 по 17 марта. В категории двухместных саней среди юношей сочинские спортсмены продемонстрировали лучшие результаты.

Дипломами также отмечены наставники победителей — тренеры-преподаватели Максим Ермолаев и Сергей Бондарев.

Мария Удовик