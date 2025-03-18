Заболеваемость COVID-19 за неделю снизилась на 14,6%

Заболеваемость COVID-19 в России за прошедшую неделю снизилась на 14,6%, число госпитализаций — на 15,5%, сообщили «Интерфаксу» в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Выросла заболеваемость в 30 регионах, в 22 субъектах выросло число госпитализированных. По данным штаба, за прошедшую неделю выздоровели 4 952 человека — на 10,9% меньше, чем на предыдущей неделе. 16 человек умерли.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что за прошедшую неделю в России было зарегистрировано 3,8 тыс. случаев COVID-19. Заболеваемость ОРВИ и гриппом, по данным ведомства, остается на высоком уровне — каждую неделю фиксируется более 1,1 млн случаев.

Полина Мотызлевская