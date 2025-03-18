Ремонтные работы в УДС «Молот» планируется начать в мае

Капитальный ремонт универсального дворца спорта «Молот» планируется начать в мае 2025 года. Об этом сообщил в рамках комитета по развитию инфраструктуры генеральный директор АО «Корпорация развития Пермского края» Юрий Аликин. «В мае мы планируем остановить работу дворца и начать топить лед»,— подчеркнул господин Аликин. Глава КРПК уточнил, что проектная документация на указанные работы почти готова, а в данный момент «ведется ее финальная доработка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как отметил заместитель председателя регионального правительства Андрей Алякринский, еще в ноябре 2023 года «Молоту» выдали предписание пожарной инспекции. В нем было указано более ста замечаний с требованием их устранить. Ранее сообщалось, что на устранение этих нарушений требуется 185,9 млн руб. Однако КРПК, управляющая дворцом спорта, располагает только 74 млн руб. Оставшиеся 111,9 млн руб. были выделены субсидией из средств краевого бюджета.

В феврале «Ъ-Прикамье» сообщал, что на капитальный ремонт УДС «Молот» в бюджете региона предусмотрят 270 млн руб. в ближайшие два года. УДС «Молот» — крупнейший спортивный комплекс Прикамья. Он является тренировочной и игровой базой для баскетбольного клуба «Парма» и хоккейного клуба «Молот».