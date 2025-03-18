В Новосибирской области и Красноярском крае снизились цены на новостройки

По итогам февраля в Новосибирской области и Красноярском крае отмечается небольшое снижение стоимости новостроек в сравнении с январем. В первом случае снижение составило 0,9% (до 140 тыс. руб. за кв. м) во втором — 0,1% (129,5 тыс. руб. за кв. м), следует из данных аналитического центра «Домклик», основанных на информации о заключенных ипотечных сделках «Сбера».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Причиной этого стали низкие скорости ежемесячных продаж у застройщиков, которые семь месяцев подряд не могут превысить 2% от всего объема стройки. На этом фоне застройщики не могут компенсировать ценами рост своих расходов. Разрыв между ценой предложения и ценой сделки незначительно растет третий месяц подряд после длительного снижения, что отражает попытки продавцов если не поднять цены, то хотя бы удержать их»,— говорится в исследовании.

В то же время в Омской области зафиксирован рост цен на первичном рынке на 0,5%, до 161,4 тыс. руб. за кв. м. Также в области по итогам февраля увеличилась цена «вторички» на 1,3%, до 98,1 тыс. за кв. м.

В Новосибирской области и Красноярском крае, напротив, в этом сегменте зафиксировано снижение на 0,8% и 1,4% соответственно. При этом для этих субъектов тренд нельзя назвать устоявшимся, так как период снижения не превышает трех месяцев, считают аналитики.

Александра Стрелкова