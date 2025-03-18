Глава СКР заинтересовался нападением магнитогорца на бригаду скорой помощи

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по информации о нападении магнитогорца на бригаду скорой помощи. Доклад о результатах расследования представит руководитель челябинского управления СК РФ Алексей Колбасин, сообщает пресс-служба ведомства.

Нападение произошло 16 марта этого года на улице Советской в Магнитогорске. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», пьяный местный житель вступил в конфликт с фельдшерами и напал на водителя скорой помощи. Тогда его остановила полиция. По данным челябинского управления СК РФ, магнитогорец требовал, чтобы медики открыли ему дверь в подъезд. Региональные следователи отмечали, что проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия).

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин также потребовал возбудить уголовное дело по аналогичному инциденту, произошедшему ночью 16 марта в Санкт-Петербурге. Как сообщает ленинградское управление МВД РФ, во дворе на улице Афонской неизвестные напали на фельдшера и водителя скорой помощи. Впоследствии у них диагностировали ушибы. Полиция задержала 30-летнюю местную жительницу и ее 29-летнего спутника. В отношении последнего был составлен административный протокол.