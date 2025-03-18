Автомобилистов в Челябинской области предупреждают об ухудшении погоды

В Челябинской области ночью и днем 19 марта ожидается ухудшение погоды. Прогнозируется дождь, снег и гололедица на дорогах, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Водителям рекомендуют двигаться с низкой скоростью, увеличивать дистанцию между автомобилями, внимательно выезжать на встречную полосу и не обгонять другие машины. При возможности ГАИ просит отказаться от поездок в такую погоду.

По данным челябинского гидрометцентра, ночью 19 марта температура воздуха в северных районах области будет +2°C, в южных — +6°C. Днем может потеплеть до +10°C на севере, до +14°C — на юге. Помимо дождя и снега, прогнозируются туманы.