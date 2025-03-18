В Пятигорске восьмилетней девочке выплатили компенсацию после укуса собаки

Прокуратура Пятигорска рассмотрела жалобу местной жительницы на нарушение законодательства об ответственном обращении с животными. Суд удовлетворил требования прокурора и постановил выплатить ребенку 10 тыс. руб. в качестве компенсации, сообщают в надзорном ведомстве Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«В июне 2023 года 8-летняя дочь женщины была атакована бездомной собакой, в результате чего ребенок получил укусы и был доставлен в больницу. Вопреки этому, муниципальные власти не приняли мер для решения проблемы бездомных животных»,— сообщается в материалах дела.

Прокуратура подала иск в суд с требованием компенсации морального вреда от администрации города.

Николай Аксенов