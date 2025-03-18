В ДТП с грузовиком пострадали жительница Невинномысска и восьмилетняя девочка

В Невинномысске произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадали два пассажира, включая девочку восьми лет. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Авария произошла на улице Невинномысская. Водитель грузового автомобиля «Газель» столкнулся с легковым автомобилем Citroen.

«Пострадали две пассажирки Citroen: 8-летняя девочка и 43-летняя женщина, обе местные жительницы. Их доставили в больницу и госпитализировали. Водители обоих автомобилей не пострадали. В момент аварии ребенок был пристегнут»,— сообщают в Госавтоинспекции.

Установлено, что водитель «Газели» — 35-летний местный житель с девятилетним стажем вождения и неоднократными нарушениями правил дорожного движения. По факту ДТП проводится проверка для выяснения всех обстоятельств.

Николай Аксенов