Обвиняемого в краже из нефтепродуктопровода арестовали в Богородске

Богородский городской суд Нижегородской области арестовал обвиняемого в краже из нефтепродуктопровода и повреждении магистрального трубопровода. Как сообщили в суде, на гражданина возбудили дело по п. «б, в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража группой лиц по предварительному сговору из нефтепродуктопровода в крупном размере) и п. «а, б» ч. 4 ст. 215.3 УК РФ (повреждение нефтепродуктопровода).

По версии следствия, с сентября 2023 года по июнь 2024 года фигурант и неустановленные лица в районе 38 км магистрального нефтепродуктопровода «Горький — Ярославль» с помощью сварочного аппарата произвели самовольную врезку в тело трубы, принадлежащей АО «Транснефть — Верхняя Волга». Затем они подключили шланг высокого давления и произвели отвод до территории домовладения в деревне Лазарево. С помощью него они выкачивали дизельное топливо из нефтепродуктопровода. Ущерб от повреждения трубы оценили в 57,4 тыс. руб., от хищения топлива — в 632,8 тыс. руб.

Фигуранта арестовали на полтора месяца, до 10 мая 2025 года включительно. Постановление в законную силу не вступило.

Как писал «Ъ-Приволжье», в конце 2024 года по обвинению в попытке кражи из того же нефтепродуктопровода арестовали гражданина Армении.

Галина Шамберина