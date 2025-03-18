После массовых отравлений власти Прикамья обяжут бизнес соблюдать нормы СанПиН в киосках

Правительство Прикамья готовится внести изменения в порядок организации и проведения аукционов на ведение торговли в нестационарных торговых объектах. На сайте краевого минэка опубликован соответствующий проект постановления. Как указано в нем, при ведении торговой деятельности в НТО, связанной с общественным питанием населения, бизнес будет обязан соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Новые требования начнут действовать при подписании новых договоров с операторами НТО. На договоры, заключенные до введения санитарно-эпидемиологических норм, правила не распространяются. Постановление регионального правительства вступит в силу через десять дней после официального опубликования.

В последние месяцы в Пермском крае были зафиксированы случаи отравления жителей едой из пекарен и различных павильонов. После закрытия нескольких точек сети пекарен «Хлебница» из-за сальмонеллеза и заведения Shaurma cosmos в Кунгуре краевой Роспотребнадзор начал массово проверять заведения общепита. Недавно в Перми приостановили работу четырех кафе «Шаурма №1», заведения «Суши Маркет», «Настоящей пекарни», столовой возле автовокзала по ул. Революции, 68б, и других точек питания.

Помимо правительства региона, введением правил по продаже уличной еды озаботились и в администрации Перми. Мэрия планирует внести в форму договора на размещение нестационарного торгового объекта (НТО) условие соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Проект постановления был отправлен на антикоррупционную экспертизу.