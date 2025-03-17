Вызвавшая скорую помощь петербурженка подозревается в нападении на медработников

На бригаду скорой помощи 16 марта совершили нападение в Санкт-Петербурге. В качестве подозреваемой в отдел доставили 30-летнюю местную жительницу, которая и вызвала медиков, пишет «Фонтанка».

Петербурженка обратилась за помощью специалистов и вызвала бригаду на улицу Афонскую для отца и брата. Далее она уже позвонила в полицию с сообщением о скандале с медиками.

На месте сотрудники правоохранительных органов выяснили, что петербурженка толкнула фельдшера, что привело к падению и травмированию последней. К тому же брат подозреваемой якобы ударил по лицу водителя автомобиля скорой помощи.

В Елизаветинской больнице пострадавших осмотрели. У них диагностировали травмы и зафиксировали. Сотрудники скорой написали заявления в полицию. Подозреваемую доставили в отдел, где опросили и отпустили под обязательство о явке. На брата петербурженки составили протокол о мелком хулиганстве и поместили в камеру. Вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего решается.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция задержала двоих подозреваемых в избиении и похищении подростка. Уголовное дело возбуждено по пп. «а, в, г, д, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего).

Татьяна Титаева