Управление предпринимательства мэрии Воронежа возглавила Юлия Провоторова

Руководителем управления предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики администрации Воронежа назначена Юлия Провоторова, с декабря 2024 года работавшая замглавы управления. Об этом сообщил мэр Сергей Петрин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юлия Провоторова

Фото: мэрия Воронежа Юлия Провоторова

Фото: мэрия Воронежа

Юлии Провоторовой 28 лет. Она родилась в Воронеже. Окончила сначала бакалавриат, а затем — магистратуру Воронежского госуниверситета по специальности «Юриспруденция». В 2018–2019 годах работала ведущим юрисконсультом юротдела регионального Фонда капитального ремонта, в 2019–2020 годах — советником отдела эксплуатации и обеспечения сохранности автодорог департамента дорожной деятельности Воронежской области (сейчас — министерство), в 2020–2023 годах — начальник отдела по работе с ТКО, замдиректора по обращению с твердыми коммунальными отходами в ГУП «Облкоммунсервис». Последние два года госпожа Провоторова трудилась замруководителя управления пресс-службы и протокола Воронежской облдумы.

С 2020 года управление предпринимательства возглавлял Алексей Рыженин. В начале февраля он стал первым вице-мэром по городскому хозяйству. До отставки Вадима Кстенина эту должность занимал нынешний глава города Сергей Петрин.

Алина Морозова